Niğde'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Ekipler, evde yaptığı aramada, 360 litre etil alkol, 21 litre sahte içki, 500 gram kuru anason, 5 kilogram kuru üzüm ve alkol yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi.

Niğde 'de bir bağ evinde 360 litre etil alkol ve 21 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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