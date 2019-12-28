Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi

6 saat önce

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi, System.String[]

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız ortamda kurulan imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 adrese düzenledikleri operasyonda, 240 litre üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 43 litre içki, 2 kilogram anason, içki damıtmada kullanılan aparat ele geçirdi.

Sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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