Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız ortamda kurulan imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 6 adrese düzenledikleri operasyonda, 240 litre üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 43 litre içki, 2 kilogram anason, içki damıtmada kullanılan aparat ele geçirdi.
Sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.