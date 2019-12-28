Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi

6 saat önce

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıksız ortamda kurulan imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 adrese düzenledikleri operasyonda, 240 litre üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 43 litre içki, 2 kilogram anason, içki damıtmada kullanılan aparat ele geçirdi.

Sahte içki üreten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Jennifer Lopez'in tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar

Son Dakika Haberleri
22:10 Galatasaray'dan gol yağmuru - Son Dakika
22:10 Gap'ta sulama şebekelerinin yüzde 53'ü tamamlandı - Son Dakika
22:10 Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika
22:07 Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
22:07 Büyükşehir'den "temel gönüllülük eğitimi" - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:16:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de sahte içki operasyonu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]