Son Dakika Haberleri: Niğde'de sahte içkiden 1 kişi zehirlendi
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de sahte içkiden 1 kişi zehirlendi

1 saat önce

NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), hastanede tedaviye alındı.

Niğde'de sahte içkiden 1 kişi zehirlendi, System.String[]
NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Koyunlu beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan A.A.'nın tedavisi sürüyor.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 Kaynak: DHA
Koyunlu, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Wikipedia kurucusundan sosyal medya grevi çağrısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de sahte içkiden 1 kişi zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]