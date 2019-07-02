Niğde'de sahte içkiden 1 kişi zehirlendi
1 saat önce
NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 Kaynak: DHA
NİĞDE'de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Koyunlu
beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan A.A.'nın tedavisi sürüyor.
- Niğde
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