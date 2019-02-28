Son Dakika Haberleri: Niğde'de Satranç Boksu Etkinliği

Niğde'de Satranç Boksu Etkinliği

1 saat önce

Niğde'de satranç boksu tanıtımı için turnuva düzenlendi.

Niğde'de Satranç Boksu Etkinliği, System.String[]
Niğde'de satranç boksu tanıtımı için turnuva düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen turnuvada, sporcular ringde önce satranç oynadı, sonra boks yaptı.

Beş raunt olarak oynanan müsabaka satrançla başladı. Üçer dakikalık periyotlar halinde gerçekleşen müsabakanın kazananı satrançta mat, boksta nakavt ya da satranç süresine bakılarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA

Niğde, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi

Son Dakika! Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:48:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Satranç Boksu Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]