Niğde'de Satranç Boksu Etkinliği

Niğde'de satranç boksu tanıtımı için turnuva düzenlendi.

Niğde'de satranç boksu tanıtımı için turnuva düzenlendi.



Bir düğün salonunda düzenlenen turnuvada, sporcular ringde önce satranç oynadı, sonra boks yaptı.



Beş raunt olarak oynanan müsabaka satrançla başladı. Üçer dakikalık periyotlar halinde gerçekleşen müsabakanın kazananı satrançta mat, boksta nakavt ya da satranç süresine bakılarak belirlendi.

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