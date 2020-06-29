Niğde'de sendikalardan kıdem tazminatı açıklaması - Son Dakika

Niğde'de sendikalardan kıdem tazminatı açıklaması

Belediye-İş Sendikası ve Yol-İş Sendikası, kıdem tazminatıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

Belediye-İş Sendikası ve Yol-İş Sendikası, kıdem tazminatıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı


Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, kıdem tazminatına ilişkin bir taleplerinin olmadığını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunun her yıl birileri tarafından ısıtılıp ortaya getirildiğini belirten Karaca, "Kıdem tazminatı Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Asla geri adım atılmaz, ne de vazgeçilir. Görüşümüz net, yıllardan beri süre gelen sistemin muhafaza edilmesidir. Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin son yaptığı açıklama bizleri memnun etti. İşçilerin gönlünü ferahlattı. Çünkü işçimizin sadece elinde bir kıdem tazminatı var. Onu da vermez." ifadelerini kullandı.

Yol-İş Sendikası İl Temsilcisi Barış Aydoğan ise "Son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.

Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur." şeklinde konuştu.

Belediye İş, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de sendikalardan kıdem tazminatı açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi 23:01 Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de sendikalardan kıdem tazminatı açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]