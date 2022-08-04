Sudenaz, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika
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Sudenaz, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

04.08.2022 16:23
Sudenaz, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

NİĞDE'de serinlemek için baraj gölüne giren Sudenaz Buldak (10), hayatını kaybetti.

NİĞDE'de serinlemek için baraj gölüne giren Sudenaz Buldak (10), hayatını kaybetti.

Olay, Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki Bahçeli Baraj Gölü'nde meydana geldi. Kardeşi ve arkadaşıyla baraja gelen Sudenaz Buldak, serinlemek için göle girdi. Sudenaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi, eve giderek babasına haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılan Sudenaz Buldak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sudenaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudenaz, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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