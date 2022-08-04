Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesinde Sudenaz B., kardeşi ve arkadaşıyla Bahçeli Barajına gitti. Serinlemek için suya giren 10 yaşındaki Sudenaz, gözden kaybolması üzerine kardeşi eve giderek babasına haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkartılan Sudenaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - NİĞDE

Niğdeli Çiftçiler, Ekipman Fiyatlarındaki Artışa Tepkili: '2020 Yılında 90 Beygir Traktörü 190 Bin Liraya Aldım. Şu An 1 Milyon 100 Bin Lira'

Kaynak: İHA

Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Serinlemek için girdiği barajda boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.