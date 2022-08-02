Niğde'de kahreden olay! Kamyonetiyle geri manevra yapan baba, 4 yaşındaki kızını ezdi - Son Dakika
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Niğde'de kahreden olay! Kamyonetiyle geri manevra yapan baba, 4 yaşındaki kızını ezdi

02.08.2022 17:35
Niğde'de kahreden olay! Kamyonetiyle geri manevra yapan baba, 4 yaşındaki kızını ezdi

Niğde'de yaşayan çiftçi Sezer Yıkılmaz, evinin garajına patates indirmek için kamyonetiyle geri geri giderken 4 yaşındaki kızı İkra'yı ezdi. Talihsiz çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Çiftçi Sezer Yıkılmaz (38), patatesleri indirmek için 51 ABJ 222 plakalı kamyonetini geri manevra yaparak evinin garajına yanaştırmak istedi.

KIZINI EZDİ

Yıkılmaz'ın bu sırada bahçede gezen kızı İkra, kamyonetin altında kaldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İkra'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İkra'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de kahreden olay! Kamyonetiyle geri manevra yapan baba, 4 yaşındaki kızını ezdi - Son Dakika

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