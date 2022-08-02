Kaza, saat 12.30 sıralarında, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Çiftçi Sezer Yıkılmaz (38), patatesleri indirmek için 51 ABJ 222 plakalı kamyonetini geri manevra yaparak evinin garajına yanaştırmak istedi.
Yıkılmaz'ın bu sırada bahçede gezen kızı İkra, kamyonetin altında kaldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İkra'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İkra'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de kahreden olay! Kamyonetiyle geri manevra yapan baba, 4 yaşındaki kızını ezdi - Son Dakika