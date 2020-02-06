Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma yürütüyor.

Eski Kayseri yolunda Ata Sanayi'deki bir iş yerinin uçan çatısı caddeyi trafiğe kapattı. Çatıdan kopan parçalar bir araçta hasar oluşturdu. Zarar gören elektik kabloları nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Niğde 'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı eski Kayseri yolunu trafiğe kapattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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