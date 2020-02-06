Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı

6 saat önce

Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı eski Kayseri yolunu trafiğe kapattı.

Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı, System.String[]

Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı eski Kayseri yolunu trafiğe kapattı.

Niğde'de akşam saatlerinde hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Eski Kayseri yolunda Ata Sanayi'deki bir iş yerinin uçan çatısı caddeyi trafiğe kapattı. Çatıdan kopan parçalar bir araçta hasar oluşturdu. Zarar gören elektik kabloları nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma yürütüyor.

Efendibey Mahallesi'nde devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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