NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika
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NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI

30.04.2022 20:25

NİĞDE'de doluyla karışık başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

NİĞDE'de doluyla karışık başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Kentte akşamüstü doluyla karışık yağmaya başlayan şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda yer yer su taşkınlarına neden oldu. İş çıkışı evlerine dönmek isteyen birçok vatandaş yağıştan dolayı tıkanan trafik nedeniyle mağdur olurken bazı otomobiller de suda mahsur kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları yaptı. Yaklaşık iki saat süren şiddetli yağışın son bulmasıyla hayat yeniden normale döndü.

NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI
NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI
NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI
NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika
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