NİĞDE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika

NİĞDE'de doluyla karışık başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Kentte akşamüstü doluyla karışık yağmaya başlayan şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda yer yer su taşkınlarına neden oldu. İş çıkışı evlerine dönmek isteyen birçok vatandaş yağıştan dolayı tıkanan trafik nedeniyle mağdur olurken bazı otomobiller de suda mahsur kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları yaptı. Yaklaşık iki saat süren şiddetli yağışın son bulmasıyla hayat yeniden normale döndü.