Son Dakika Haberleri: Niğde'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
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Niğde'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

2 saat önce

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Niğde'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, System.String[]
Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Müdürlüğünün, yaptığı sağanak yağmur uyarısı sonrasında Niğde'de sağanak yağmura teslim oldu.

Başta, Niğde Merkez ve ilçelerinde olmak üzere birçok bölgede ana yollar su altında kalırken, yaşam durma noktasına geldi. Sağanak yağışa hazırlıksız olarak yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı mağdur olurken, otomobiller göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Birden bastıran ve Niğdelileri hazırlıksız yakalayan sağanak yağmur, evlerde, iş yerlerinde ve otomobillerde büyük çaplı maddi hasar oluşturdu. Öte yandan, mahsur kalan araçlara yardım eden vatandaşların yanı sıra, bazı iş yerlerini su bastı. Su basan iş yerlerinde esnaflar kovalarla suları boşalttı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
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