Niğde'de sigara içen sürücülere ceza

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Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı

Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi

AK Partili vekilin evinde intihar eden Nadira'nın ağabeyi: Olaydan beş dakika önce Şirin Ünal beni aradı