Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde- Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.