Son Dakika Haberleri: Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu
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Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu

41 dakika önce

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.

Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde- Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.

Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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