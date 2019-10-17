Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:56 Kaynak: AA
Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde- Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.
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