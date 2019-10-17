Son Dakika Haberleri: Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu
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Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 510 bin makaron ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Niğde- Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 550 paket içerisinde 510 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, sürücü N.K. gözaltına alındı.

Niğde'de sigara kaçakçılığı operasyonu

Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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