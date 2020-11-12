Niğde'de sigara yasağını denetimleri - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sigara içme yasağı ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri konulu bir genelge gönderdi.

Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanıyor.

Yasaklar kapsamında Niğde'de meydan, Yeni Çarşı, Duraklar gibi kalabalık olan yerlerde sigara içmek yasaklandı.

Niğdeli vatandaşların bir kısmı yasakların olumlu olduğu yönünde bir kısmı da içileler alanların belirlenmesini istiyor.

Niğdeli çay Ocağı işletmecisi Hikmet Güneşli "Malum pandemi var yasağın olması olumlu. Bu kurallara vatandaşlar uyarsa Korona virüs yayılmaz diye düşünüyorum" dedi.

Esnaf Numan Soydan ise, içilecek noktaların belirlenmesi sigara içenleri de rahatlatacağını söyledi. - NİĞDE