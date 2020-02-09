Niğde'de Sigarayı Bırakma Günü etkinliği - Son Dakika
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Niğde'de Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

6 saat önce

Niğde'de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Niğde'de Sigarayı Bırakma Günü etkinliği, System.String[]

Niğde'de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.


Yeşilay Niğde Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, sigarayı bırakmak isteyenler için 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nün bir fırsat olduğunu söyledi. Yıldız, "Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigardan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık" dedi.


Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Hayri Yıldız, "Sigara içine ve sevdiklerine zarar veriyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.


Anestezi Uzmanı Mustafa Kaçmaz, sigaranın zararları hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından farkındalık oluşması amacıyla kurayla 5 lise öğrencisine bisiklet hediye edildi. - NİĞDE

Yılmaz Şimşek, Yeşilay, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
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