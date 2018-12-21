Niğde'de Silah Sesleri Polis Alarma Geçirdi
2 saat önce
Niğde'de peş peşe gelen silah sesleri, polisi harekete geçirdi.
Niğde
'de peş peşe gelen silah sesleri, polisi harekete geçirdi. Merkez
Esenbey Mahallesi Elhacı Mahmut Caddesi üzerinde bir apartmandan 6 el silah sesi duyanlar korku yaşadı. Niğde Emniyet Müdürlüğü
binasının da bulunduğu caddedeki silah sesleri, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede ve apartmanlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Ekip havaya ateş eden kişi ya da kişileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:36 Kaynak: DHA
Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı
Banka Müdürü Evinde Ölü Bulundu
Antalya Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı
Liselilerin 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti