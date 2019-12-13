Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

7 saat önce

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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