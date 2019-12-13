Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

7 saat önce

NİĞDE'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı, System.String[]

NİĞDE'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve çökme' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. 'Kıskaç' adı verilen operasyonda kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler A.İ., K.K., C.Ç., A.Ç., S.Ç., E.Ç., V.C., B.K., M.K., D.B., A.S., E.D., Ş.G., S.Y., Ü.S., B.B. ve H.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
19:14 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:12 TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika
19:11 Öğrenciler çiğ köfteden zehirlendi - Son Dakika
19:11 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:07 AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut istifa etti - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:19:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]