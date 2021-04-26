Niğde'de "Sivil Toplum Kuruluşları Hatıra Ormanı"na fidan dikimi yapıldı - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez yerleşkesinde bulunan "Sivil Toplum Kuruluşları Hatıra Ormanı"na Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından fidan dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hamdi Doğan, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ve oda başkanları katıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Sivil Toplum Kuruluşları Hatıra Ormanına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üniversite yönetimi olarak topluma katkı sağlayacak bireyler yetiştirmenin yanında bu bireylerin çevreye duyarlı birer vatandaş olmalarını da önemsediklerini aktaran Gökhan, "Yaptığımız doğa dostu çalışmalarla hem öğrencilerimize güzel bir örnek olmayı hem de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ve Niğde'nin yeşil örtüsüne katkı yapmayı umuyoruz. Geleceğe nefes olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarımızı da yine Sivil Toplum Kuruluşları Hatıra Ormanımıza katkı yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ise yürüttükleri çevreci projelerle doğaya katkı yapma imkanını veren üniversite yönetimimize teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.