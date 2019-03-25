Son Dakika Haberleri: Niğde'de Sobadan 4'ü Çocuk 8 Kişi Zehirlendi

Niğde'de Sobadan 4'ü Çocuk 8 Kişi Zehirlendi

13 dakika önce

NİĞDE'de yaşanan soba zehirlenmelerinde 4'ü çocuk 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Niğde'de Sobadan 4'ü Çocuk 8 Kişi Zehirlendi, System.String[]
NİĞDE'de yaşanan soba zehirlenmelerinde 4'ü çocuk 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Niğde'de gece etkili olan rüzgar nedeniyle soba zehirlenmeleri meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zülbiye A. (32), Ganime K. (27), Ravza A. (9), 3 aylık Muhammed A., Münüsü Ö. (74), Hatice Ö. (33), Aleyna D. (11) ve Melih Ö. (5) yakınları tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

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