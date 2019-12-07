Niğde'de sobadan çıkan gazdan 2 kişi zehirlendi
6 saat önce
Niğde'de karı koca sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
Niğde'de karı koca sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Nar mahallesinde meydana gelen olayda A.K.(57) ve S.K. (54). sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından zehirlenen karı koca Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.K. ve S.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
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