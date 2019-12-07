Son Dakika Haberleri: Niğde'de sobadan çıkan gazdan 2 kişi zehirlendi
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Niğde'de sobadan çıkan gazdan 2 kişi zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de karı koca sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Niğde'de sobadan çıkan gazdan 2 kişi zehirlendi, System.String[]

Niğde'de karı koca sobadan sızan gazdan zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Nar mahallesinde meydana gelen olayda A.K.(57) ve S.K. (54). sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından zehirlenen karı koca Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.K. ve S.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Niğde, Nar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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