Niğde'de sobadan çıkan gazdan 2 kişi zehirlendi

Niğde'de karı koca sobadan sızan gazdan zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Nar mahallesinde meydana gelen olayda A.K.(57) ve S.K. (54). sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından zehirlenen karı koca Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.K. ve S.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE