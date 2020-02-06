Niğde'de sobadan sızan gazdan 1'i çocuk 5 kişi zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de sobadan sızan gazdan 1'i çocuk 5 kişi zehirlendi - Son Dakika

Niğde'de sobadan sızan gazdan 1'i çocuk 5 kişi zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de sobadan sızan gazdan 1'i çocuk 5 kişi zehirlendi, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Etkili olan rüzgar nedeniyle Ulukışla Kemalpaşa Mahallesi'nde Bülent Demirdelen (57), Aynur Demirdelen (32), Müzeyyen Demirdelen (56), Ayşegül Ünüvar (34) ve Adnan Eymen Ünüvar (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İlk olarak Ulukışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 kişi daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kemalpaşa Mahallesi, Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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