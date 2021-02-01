Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 221 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 221 kişiye 198 bin 900 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ocak'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 35 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 100 kişiye 90 bin lira, hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 86 kişiye de 77 bin 400 lira ceza uygulandı.