Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.S.Ö., İ.Ü., O.Y., Y.A., G.K. ve M.A gözaltına alındı. Şüphelilerde yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam ağırlığı 9,37 gram olan metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam ağırlığı 5,53 gram olan esrar maddesi,1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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