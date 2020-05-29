Niğde'de sosyal mesafeli namaz - Son Dakika

NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, Cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Valilikçe merkezde uygun görülen 17 otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı. Belediye binası arkasındaki açık otoparkta kılınacak namaza vatandaşlar, maskesiz ve seccadesiz alınmadı. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara seccade dağıttı. Girişte dezenfekte edilen vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hutbede koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.