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Niğde'de sosyal uyum pikniği düzenlendi - Son Dakika

Niğde'de sosyal uyum pikniği düzenlendi

25.07.2021 17:19
Niğde'de sosyal uyum pikniği düzenlendi, System.String[]

Niğde'de 100 Türk, 30 Afgan, 30 Suriyeli ve 15 Iraklı yetim çocuk sosyal uyum pikniğinde bir araya geldi.

Niğde'de 100 Türk, 30 Afgan, 30 Suriyeli ve 15 Iraklı yetim çocuk sosyal uyum pikniğinde bir araya geldi.

Niğde Yetim Eli Derneği, Niğde İl Göç İdaresi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Niğde'deki yetim çocuklar piknikte buluşturuldu.

Çiftlik ilçesinde bulunan Ketençimen Yaylası'nda düzenlenen sosyal uyum pikniğine katılan yetim çocuklar, eğlenceli oyunlarla keyifli saatler geçirdi. Çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Niğde Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan, yaptığı açıklamada, bayram sonrası yetimlere yönelik piknik organizasyonu yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Niğde Yetim Eli Derneği, Niğde İl Göç İdaresi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ortaklığında 150 yetim çocuk ve 50 de anneleri olmak üzere toplam 200 kişiyi pikniğe getirdik. Bu piknik alanında özellikle spor parkurları oluşturduk. Çocukların oyun oynamalarını sağlarken hangi spora eğilimleri olduklarını keşfetmek istiyoruz. Bu çocuklarımızın o sporu yapmaları yönünde girişimlerimiz olacak. Sosyal uyum pikniğimiz çok güzel geçti. İnşallah bunu gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz."

Suriyeli, Niğde, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de sosyal uyum pikniği düzenlendi - Son Dakika


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