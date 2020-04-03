Niğde?de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

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Niğde?de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı
6 saat önce
NİĞDE'de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı.
NİĞDE'de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı. Vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Niğde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Ödemeleri ise Kolluk kuvvetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve PTT personelleri tarafından yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:02 Kaynak: DHA
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