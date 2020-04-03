Niğde'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Son Dakika

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Niğde'de sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor
6 saat önce
Niğde'de "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında teslim edilmeye başlandı.
Niğde'de "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında teslim edilmeye başlandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, biner liralık yardımın PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla ikametgahlarda dağıtılması kararlaştırıldı.
Polis, jandarma ve PTT görevlilerinden oluşan ekipler, kentte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından düzenli yardım alan 10 bin 706 kişiye yardım ulaştıracak.
Dağıtıma başlayan ekipler, vatandaşlara ikametgahlarında ziyarette bulunarak yardımları elden teslim ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:06 Kaynak: AA
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