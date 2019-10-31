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Son Dakika Güncel Niğde'de stresle baş etme semineri

Niğde'de stresle baş etme semineri

1 saat önce

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan gardiyanlara stresle baş etme konulu seminer verildi.

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Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan gardiyanlara stresle baş etme konulu seminer verildi.


Niğde Ticaret Odası'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli psikolog Leman Akkurt, stres ve stresle baş etme teknikleri, iletişim hataları ve beden dili konularında bilgi verdi.


Akkurt, "Stres ve stresle baş etme teknikleri", "iletişim hataları", "beden dili konularında farkındalık kazanılması", "mesleki doyumun artırılması" ve "yaşam kalitelerinin artırılması" konularında sunum yaptı.


Seminere, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Yağcı, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Ömer Taşcı ve adliye personeli katıldı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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