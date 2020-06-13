Niğde'de suç oranı azaldı - Son Dakika

Niğde'de 2020'nin ilk 5 ayında suç oranı önceki senenin aynı dönemine göre azaldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında, asayiş suçlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 azaldı. Bu dönemdeki asayiş olaylarında 2 bin 902 şüpheli yakalandı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 30, evden hırsızlık olaylarında yüzde 44 azalma oldu.

Ölümlü trafik kazalarında bir önceki yılın ilk beş ayına göre yüzde 57, yaralamalı kaza sayısında yüzde 23 düşüş yaşandı.