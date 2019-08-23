Son Dakika Haberleri: Niğde'de "Sudaki Damlaların Huzuru" ebru sergisi açıldı
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Niğde'de "Sudaki Damlaların Huzuru" ebru sergisi açıldı

1 saat önce

Niğde Kültür ve Sanat Derneğince engelliler tarafından ebru sergisi açıldı.

Niğde'de

Niğde Kültür ve Sanat Derneğince engelliler tarafından ebru sergisi açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Sakatlar Derneği Niğde Şubesinin paydaşlığında açılan sergide, 20 engellinin kağıt, seramik ve kumaş üzerine yapılan ebruları sergilendi.

Sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kursumuza 20 kursiyer katıldı. Ebru sanatı geçmişten günümüze psikolojik tedavi amaçlı kullanılıyor. Ruhen dinlendiriyor. Buradaki amacımız el terapisini ilerletmek, beynimizdeki sıkıntıları yok etmek, kendimizi sanata vermek ve öz güvenimizi kazanmak." diye konuştu.

Sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İsmail Tecimer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak ve sanatseverler katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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