Niğde'de Süt Tankeri ile İşçi Servisi Çarpıştı: 7 Yaralı
24 dakika önce
NİĞDE'de süt tankeri ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.
NİĞDE'de süt tankeri ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.
Kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) 2. Cadde'de bulunan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeri ile tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz
(38) ve Ali Çevik (47) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:37 Kaynak: DHA
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