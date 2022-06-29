Tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı - Son Dakika
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Tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı

29.06.2022 17:10

Niğde'de bir mobilya ustası, tamir için getirilen kanepede unutulan yaklaşık 110 bin lira değerindeki 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını sahibine teslim etti.

Niğde'de bir mobilya ustası, tamir için getirilen kanepede unutulan yaklaşık 110 bin lira değerindeki 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını sahibine teslim etti.

Yaklaşık 15 yıldır mobilya tamir eden Sercan Şevenk, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kanepeyi tamir etmek için incelediğini ve sırt kısmına bir şey gizlendiğini fark ettiğini söyledi.

Gizlenen şeyin poşet olduğunu belirten Şevenk, "Poşetten kutu çıktı. İçinde 17 cumhuriyet altını ve 1 çeyrek altın vardı. (yaklaşık 110 bin lira) Hemen sahibini aradık. Yıllardır çalışıyoruz, biz de zor kazanıyoruz. Kadın ev alacakmış, para biriktiriyormuş. Geldi, altınlarını aldı ve çok teşekkür etti. Ben de ev yaptırdım, ne kadar zor olduğunu bilirim." dedi.

Şevenk, yaklaşık 10 yıl önce de yine kanepede unutulan 4 altın bileziği sahibine teslim ettiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı - Son Dakika
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