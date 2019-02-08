Niğde'de Tarihi Alaaddin Camii'nde Yangın Çıktı
1 saat önce
Niğde'de tarihi Alaaddin Camii'nde yangın çıktı Elektik kontağından çıkan yangın hasara yol açtıNİĞDE - Niğde'nin tarihi Alaaddin Caminde çıkan yangın korkuttu.
Niğde
'de tarihi Alaaddin Camii'nde yangın çıktı
Elektik kontağından çıkan yangın hasara yol açtı
NİĞDE - Niğde'nin tarihi Alaaddin Caminde çıkan yangın korkuttu. Cuma namazı öncesi bilinmeyen bir nedenle cami içeresinden dumanlar yükselmeye başladı.
İmamın yetkililere haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, yangının küçük çapta olduğunu ölen ve yaralananın bulunmadığını söyledi. Vali Kılıç, yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğunu belirtti.
Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç: "yangının sebebiyle alakalıda duman tahliyesi bittikten sonra inceleyip anlayabileceğiz. Yangının neden çıktığını. Kamera sistemi de var gerekli incelemeleri yapacağız. Sebebini anlamaya çalışacağız. İlk intibakımız elektrik kontağından olabileceği üzerinde. Arkadaşlarımızın incelemesiyle içeride kimse yok" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:53 Kaynak: İHA
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