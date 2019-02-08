Niğde'de Tarihi Camide Yangın

Niğde'de tarihi Alaaddin Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de tarihi Alaaddin Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.



Cuma namazı hazırlıkları için geldiği Alaaddin Tepesi'ndeki tarihi camiden duman çıktığı gören görevli, durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. MEDAŞ ekipleri de caminin elektriğini kesti.



Camide hasara yol açan yangının dün değiştirilen elektrik panosundan çıktığı değerlendiriliyor.



Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Caminin tescilli olduğunu belirten Kılınç, şunları kaydetti:



"İçeride yoğun duman var. Şu anda devam eden yangın yok. Duman tahliyesi bitikten sonra inceleyip yangının neden çıktığını anlayabileceğiz. Ayrıca camide kamera sistemimiz var. Oradan da gerekli incelemeleri yapıp sebebini anlamaya çalışacağız. İlk belirlemeler elektrik kaynaklı bir yangın olabileceği yönünde. İçeride kimsenin olmadığını tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımın ilk incelemesi o yönde. İnşallah bir an önce duman tahliye olur sebebini araştırıp gereğini yapacağız. Tescilli cami olduğu için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüşüp bir hasar varsa onun giderilmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız."



UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'nde yer alan Alaaddin Camisi, 1223'te Zeyneddin Beşare tarafından 2 kardeş ustaya inşa ettirildi. Tarihi caminin doğuya bakan kapısının üst kısmındaki taş işlemede 09.00-11.00 saatlerinde düşen gölge, "taçlı kadın başı" silüeti oluşturuyor.

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