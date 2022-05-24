Niğde'de tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi

24.05.2022 10:31
Niğde'de tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bereke köyünde bir kişide tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelinin evi ve aracında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 68 sikke, 7 tarihi obje, 4 yüzük, 2 hayvan figürlü heykel, bilezik, mühür ile tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi - Son Dakika


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