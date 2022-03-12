Niğde'de tarım çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de tarım çalıştayı düzenlendi

12.03.2022 12:06
Niğde'de tarım çalıştayı düzenlendi

Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ziraat Odası tarafından tarım çalıştayı düzenlendi.

Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ziraat Odası tarafından tarım çalıştayı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, gıda ve beslenmenin hayati önem arz ettiğini söyledi.

Dünyayı sarsacak felaketler konusunda uzmanların görüşlerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Uzamanlar, global anlamda dünyayı sarsacak felaketin enerjiden gelmeyeceğini söylüyor. Akaryakıt fiyatları arttıkça hepimiz çok etkileniyoruz. Elektrik kesintileri hayatı derinden etkiledi. Finans sektörü de çok önemli ama uzmanlar finans krizinden de gelmeyecek diyorlar. Asıl dünyayı sarsacak felaketin gıda ve sudan geleceğini söylüyor. Dolayısıyla tarım sektörü çok önemli ve bu sektörde kimse kimsenin ayağına basmasın. Ne kadar üretirsek üretelim, pazarı her zaman olacaktır. Yeter ki kurallara uygun üretelim ve iyi bir stratejimiz olsun."

Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise kentin sahip olduğu tarımsal potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi amacıyla Niğde Tarım Konseyi'ni (NİTAK) kurduklarını söyledi.

NİTAK'tın, kentte tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirerek tarım sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapmayı amaçladığını vurgulayan Uslu, "NİTAK'ın kuruluş amaçları doğrultunda gerçekleştirdiğimiz ilk faaliyet olan Niğde Tarım Çalıştayı'nı yapıyoruz. Niğde'nin tarımsal gelişimine yönelik strateji ve eylem planlarının hazırlanması için sektörün tüm paydaşlarının görüşlerinin alınması, ortak akılla hareket edilmesi çok önemli. Bu açıdan çalıştayın tarımsal gelişimin yanında ilin sosyal ve ekonomik gelişimi açsından da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çalıştaya İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Ömer Halisdemir, Ziraat Odası, Niğde, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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