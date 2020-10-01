Tedbirlere uymayan 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin TL para cezası - Son Dakika

Tedbirlere uymayan 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin TL para cezası

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek:

"Kötü gidişin önüne geçebildik"

NİĞDE - Korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bugüne kadar Niğde'de yaklaşık 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin lira yaptırım uygulandı" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ekipler Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki iş yerlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ekipler tedbirlere uymayanları uyardı ve 14 kuralın yazılı olduğu afiş dağıttı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, "Niğde'de yaptığımız denetimler, oluşturduğumuz farkındalık çalışmaları, denetimler, yayımlanan genelgeler ve uygulanan yaptırımlar sayesinde vatandaşların büyük ölçüde kurallara uymaya başladı. Vatandaşlarımız kurallara uyuyor, maskelerini takıyorlar. Hijyen kurallarına dikkat ediyorlar. Bugüne kadar Niğde'de yaklaşık 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin lira yaptırım uygulandı. Yine yaklaşık 100 iş yerine de 185 bin lira cezai işlem uygulandı. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kötü gidişin önüne geçebildik ama rehavete kapılmaya gerek yok. Vatandaşlardan ricamız, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları" dedi.

Kurallara uyarsak virüsü yeneriz

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Vatandaşlarımız duyarlı hareket ettiği sürece güzel haberler alıyoruz ama en ufak bir rehavette anında bu sayılar çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Şu an her şey iyi gidiyor. Kurallara uyduğumuz sürece bu virüsü hep birlikte yok edebiliriz" dedi.