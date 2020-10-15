"Tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede - Son Dakika

Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 13 Ekim'de kent merkezinde 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, C.E, S.E, Y.E, Z.E, H.M.G, H.A. ve M.A.Ç. gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramada 8 çek-senet, 3 tapu, 7 cep telefonu, hafıza kartı, alacak verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajanda ele geçirilmişti.