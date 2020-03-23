Niğde'de "tefeci" operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 'tefeci' operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de "tefeci" operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Niğde'de

Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.Ö, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan B.Ö, ve Ş.Ç, ev hapsine çarptırıldı, F.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mart'ta kentte tefecilik yapanlara yönelik "Sülük" adını verdikleri operasyonda F.Ö, B.Ö, F.Ö. ve Ş.Ç'yi gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 5 boş senet, müştekilere ait 2 senet, 2 ihtarname ve kimlik fotokopileri bulunmuştu.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:16 Kaynak: AA

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