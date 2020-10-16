Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede (2) - Son Dakika

Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede (2)
16.10.2020 00:09
2'Sİ TUTUKLANDINiğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2'Sİ TUTUKLANDI
Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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