Son Dakika Haberleri: Niğde'de telefon dolandırıcılığı
Son Dakika Güncel Niğde'de telefon dolandırıcılığı

Niğde'de telefon dolandırıcılığı

51 dakika önce

Niğde'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 35 bin 500 lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

Niğde'de telefon dolandırıcılığı, System.String[]

Niğde'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 35 bin 500 lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran Hüseyin Yılmaz, telefonda kendisini başkomiser Yasin Yılmaz olarak tanıtan kişinin, "adının kuyumcu soygununa karıştığını" söyleyerek kendisinden 35 bin 500 lira aldığını belirtti.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler Halil G. ve Ali E'nin otomobille Mersin'e kaçtıklarını tespit etti.

Operasyonla yakalanarak Niğde'ye getirilen zanlıların, Eskişehir'de de 4 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal Caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu
Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp, damat adaylarını dolandırmış Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı Zonguldak'ta 8 yaşındaki kıza ahırda cinsel istismar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 19:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de telefon dolandırıcılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]