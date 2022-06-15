Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
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Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

15.06.2022 22:40

Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan adam, hayatını kaybetti.

Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

NİĞDE - Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan adam, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturanBattal Kılınçile teyzesinin oğlu M.B. arasında apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.B, pompalı tüfekle Kılınç'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

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