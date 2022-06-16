Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

16.06.2022 23:06
Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Niğde'de teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli ile ona yardım eden zanlı tutuklandı.

Niğde'de teyzesinin oğlunu pompalı tüfekle öldüren şüpheli ile ona yardım eden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Battal K'yi öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmada, şüpheli M.B. ile kendisine yardım eden S.K. ve O.B'yi kent merkezi ile Kemerhisar beldesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan M.B. ve S.K. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

M.B, dün akşam, İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturduğu apartmanın girişinde teyzesinin oğlu Battal K'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Battal K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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