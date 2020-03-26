Niğde'de tıbbi malzeme stokçusuna baskın - Son Dakika

Niğde'de izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan işyerine yapılan operasyonda 6 bin 500 adet sedye örtüsü, 238 adet tulum dikmek için hazırlanmış parça ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri koronavirüsü salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada merkez İlhanlı mahallesinde işyeri açma ruhsatı bulunmayan bir işyerine yapılan denetim ve aramada,yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi. Aramada 6 bin 500 adet sedye örtüsü ve 238 adet tulum dikmek için hazırlanmış parça ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE