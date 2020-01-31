Niğde'de tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Niğde'de tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Niğde'de bazı ilçe ve beldelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Niğde'de bazı ilçe ve beldelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezi, Çiftlik ilçesi ve 5 beldede dün akşam etkili olan tipi nedeniyle 13'ü çocuk 19 kişi, kaldıkları evlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Rahatsızlananlar ambulanslar ve yakınları tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 19 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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