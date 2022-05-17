Niğde'de tır köprüye sıkıştı - Son Dakika
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Niğde'de tır köprüye sıkıştı

17.05.2022 16:50
Niğde'de tır köprüye sıkıştı

Niğde'de kamyonet ve traktör yüklü tır, üst geçide sıkıştı.

Niğde'de kamyonet ve traktör yüklü tır, üst geçide sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu Polis Okulu köprülü kavşakta Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı tırın dorsesindeki kamyonetin kasası üst geçide sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sıkışma nedeniyle kamyonetin kasasında ve arkasındaki traktörde maddi hasar meydana geldi. Kapanan yol, tırın kurtarılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Kamyonet, Traktör, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de tır köprüye sıkıştı - Son Dakika


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