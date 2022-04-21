Niğde'de tırın dorsesinden düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de tırın dorsesinden düşen çocuk ağır yaralandı

21.04.2022 16:15
Niğde'de tırın dorsesinden düşen çocuk ağır yaralandı

Niğde'de tırın dorsesinden düşerek ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de tırın dorsesinden düşerek ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Şahinali Mahallesi Buse Sokak'taki tırın dorsesinde çadır çekmeye çalışan 15 yaşındaki Ö.A, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başını yere çarparak ağır yaralanan Ö.A, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de tırın dorsesinden düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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